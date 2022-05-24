Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açık cezaevi izni ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri 31 Mayıs’ta sona eriyordu ancak kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan açık cezaevi izinlerinin 31 Temmuz 2023’e kadar uzatılacağını duyurdu. Böylece 2 yılı aşkın süredir uygulanan açık cezaevi izinleri 1 yıl daha uzatılacak.

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Corona virüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 31 Mayıs'ta sona eriyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihte mahkumların açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri istenmişti ancak kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan izin süresi hakkında açıklamalarda bulundu.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Covid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum.”

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’nda 5’inci Yargı Paketi’ne ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Açık cezaevine sevk edilecekler ile açık cezaevlerinde bulunanlar için uygulanan Kovid-19 izninin süresi 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatıldı.

Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında 5 siyasi partinin ortak önergesiyle yapılan değişiklikle 30 Kasım’da süresi dolan ve ‘Kovid-19 izni’ nedeniyle infazlarını evde geçirenlerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre; salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022’ye kadar uzatıldı.