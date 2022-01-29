Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, izin ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2022 tarihinde sona eriyordu ancak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile izinler uzatıldı. Açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin izin süresi 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatılacak.

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Corona virüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 31 Ocak tarihinde sona eriyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre uzatıldı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile “COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.