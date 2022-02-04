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Adalet Anıtı’nı yakan saldırganlar tutuklandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı'nı yakan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adalet Anıtı’nı yakan saldırganlar tutuklandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde dün gece Adalet Meydanı’nda bulunan Adalet heykeli ateşe verilmişti.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin titizlikle yürüttüğü tahkikatın neticesinde şüpheli Y.A. ve S.Ç. yakalandı.

Olayla ilgili Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada yakalanan şüphelilerden Y.A.'nın akli dengesi yerinde olmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkemede S.Ç. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. (İHA)

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