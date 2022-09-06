Adalet Bakanı Bozdağ: Yeni strateji belgesi hazırlayacağız

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni’nde, yargı ve hukuk dünyasında 2053 vizyonuna vurgu yaptığı “Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm taraflarıyla yargı ve hukuk dünyamız 2053 vizyonunu oluşturmaya başlamalıdır. Yeni sivil Anayasa’dan kurumsal kapasitenin, ülkenin ve dünyanın değişen şartlarına göre geliştirilmesine kadar her konu bu vizyonun içinde yerini almalıdır” konuşması hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında, bakanlık birim amirleri ile Dikmen Hakimevi’nde toplantı yapıldığı belirtildi. Bakan Bozdağ, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını hatırlatarak şunları söyledi:

* “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talimatları doğrultusunda Adalet Bakanlığı olarak 2053 hedefleri doğrultusunda yargı ve hukuk alanında yapacağımız çalışmalar ve atacağımız adımlar konusunda ilk startı veriyoruz.

* 2053 hedefleri doğrultusunda yargı ve hukuk alanında hangi adımların atılacağı, vatandaşlarımızın adalete erişiminde hangi önceliklerin belirleneceği konusu Adalet Bakanlığı’mız tarafından kapsamlı olarak değerlendirilecektir.

* Dünyadaki uygulamaları da inceleyerek hukuk ve yargı alanında 2053 vizyonunu hep birlikte oluşturacağız. Bu çalışmaları yaparken yargının tüm tarafları ile bir araya gelerek 2053 hedefleri doğrultusunda atılması gereken adımlar konusunda yeni bir strateji belgesi hazırlayacağız.” DHA