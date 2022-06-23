Abone Ol

Adalet Bakanı Bozdağ: Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı yasaldır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır" dedi.

Yayınlanma: 20:45 - 23 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adalet Bakanı Bozdağ: Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı yasaldır

AYRINTILAR GELİYOR…

'Marmaris yanıyor, Erdoğan Okluk Koyu'nda tatil yapıyor' İlginizi Çekebilir 'Marmaris yanıyor, Erdoğan Okluk Koyu'nda tatil yapıyor'

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP Engin Özkoç Marmaris Recep Tayyip Erdoğan Sakarya tatil