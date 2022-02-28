Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu başlıyor…

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı tarafından personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Toplamda 12 bin 823 kişinin alınacağı Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru süreci 1 Mart tarihi itibariyle başlayacak.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru tarihi ve branş dağılımı belli olurken, başvuru şartları sürecin başlamasıyla erişime açılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Adalet Bakanlığı’na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022de başlıyor. Adalet Bakanlığı’nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Bozdağ’ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.