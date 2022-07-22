Adana’da orman yangını kısa sürede büyüdü
Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği duyuruldu.
Kozan’a bağlı Velicanlı Mahallesi Yanalerik mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.57’de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekibi sevk edildiği ,yangına ilk müdahalenin 10 dakika içerisinde yapıldığı duyuruldu. 4 helikopter 3 uçak ve 15 yer ekibi ile yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
İHA-DHA