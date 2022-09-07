Adana’da 100 esnaf iş yerinden kovuluyor!

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait alışveriş merkezinin yıkılacak olmasından dolayı iş yerlerinden çıkmaları için tebligat yollanan esnaflar isyan etti.

Mehmet SERBES

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60 yıldan bu yana gelinlik, çeyiz, kına, sünnet, giyim, hediyelik eşya ve eğlence sektörü olarak Adanalılara hizmet veren, yurtiçi ve yurtdışından da müşteri ağırlayan Vakıflar Sarayı'ndaki esnaflara iş yerlerini terk etmesi için tebligat gönderildi.

Daha çok kadın esnaftan ve gelinlikçilerden oluşan, içerisinde 3 de düğün salonu bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait alışveriş merkezindeki esnaflar, kendilerine yeni yer gösterilmediği, kira yardımı yapılmadığı için çaresizlikle baş başa bırakıldığını belirtti.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin'den destek isteyen esnaflar, “Bize kimse yardım etmiyor. Ekmek parası kazanamıyoruz. Borçlarımız var. Kadınlara verdiğiniz değer bu kadar mı? Çocuklarımıza ekmek götüremiyoruz. Bize yeni yer de gösterilmiyor. Devletten yardım bekliyoruz” dedi.

“ESNAFA ÖNCELİK TANINSIN”

Esnafın çağrılarına kayıtsız kalmayan ve dertlerini dinleyen, konunun takipçisi olacağını belirten CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, “Burada daha çok düğün malzemelerinin satıldığı, daha çok gelinlikçilerin bulunduğu 100'e yakın esnafın bulunduğu Vakıflar sarayında ne yazık ki yıkım kararı alınmak üzere. 60 yıldır hizmet veren Vakıflar Sarayı esnafına ‘iş yerlerinizden çıkın' denildi. Ekonomiye yıllardır katma değer yaratan ve yurtdışından dahi müşteri ağırlayan bu doku dağılacak” diye konuştu.

“Esnafa ne bir yer gösteriliyor, Ne kira yardımı yapılıyor ne de geleceğe dair bir öngörü var” diye konuşan Dr. Şevkin, “Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yıkılıp yapıldıktan sonra da buradaki esnafa bir öncelik tanınmıyor. Esnafı kaderiyle baş başa bırakıyorlar. Esnaf ve aileleriyle birlikte yaklaşık bin kişiyi ilgilendiren bu konuya duyarlılık bekliyoruz. Devletin bu kadar üretim yapan, yurtdışından bile insanların gelip gelinlik ve düğün malzemeleri satın aldığı, 3 tane de düğün salonunun bulunduğu bu merkezde öncelik esnafın çıkarlarını sağlamak olmalıdır.” dedi.

Şevkin, esnafa belirli noktada toplu bir yer gösterilmesi, kira yardımı yapılması, yeni yapılacak alışveriş merkezinde 60 yıldır hizmet veren esnafa dilerse satın alma veya kiralama önceliği tanınması gerektiğini ifade etti.

“YER GÖSTERİLMİYOR, KİRA YARDIMI YAPILMIYOR”

1971 yılından bu yana hizmet veren gelinlikçi Acımış ailesinden Günay Acımış ise “En azından bizlere bir yer gösterilsin, kira yardımı yapılsın. Zaten bir sürü borcumuz var. Şu an zaten zor durumdayız. Burası yıkılırsa biz nereye gideceğiz. Bu kadar elimizde kalan gelinlikleri ne yapacağız? Borcumuzu nasıl ödeyeceğiz?” diye konuştu.

“KADINLARA VERDİĞİNİZ DEĞER BU KADAR MI?”

Ailesiyle birlikte Vakıflar Sarayı'nda 40 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen Ceyda Tekbulut da Türkiye'de kadın girişimcilere destek verilmediği gibi köstek olunduğunu vurguladı.

İşsiz kalacaklarına işaret eden, “Kadınlara verdiğiniz değer bu kadar mı?” diye sordu:

“Ha bire gelip karot alıyorlar. Ekmek parası kazanamıyoruz. Kadın esnaflar sesini çıkaramıyor. Ama ben sesimi çıkarıyorum, çünkü kiramı ödeyemiyorum. Çocuklarıma ekmek götüremiyorum. Bir sürü insan var içine atıp her gün ağlayan…”

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