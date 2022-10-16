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Adana’da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da bir alüminyum fabrikasında plastik malzemelerin bulunduğu kısımda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

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Adana’da alüminyum fabrikasında yangın

Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA’larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı. (AA)

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