Adana’da ceset görme kuyruğu!

Adana'da kablo çalmak için trafoya girdiği öne sürülen kimliği belirsiz kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Trafo çevresinde toplanan yüzlerce vatandaş ise yanarak feci şekilde can veren kişiyi görebilmek için birbiriyle yarıştı.

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Olay, saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Trafodan patlama sesi duyup, yangın çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye erleri, trafo içinde bir erkeğin yanmış halde yattığını görünce bölgeye sağlık ve polis ekibi çağırdı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, feci şekilde yanmış kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin, kablo çalmak isterken akıma kapılıp, hayatını kaybettiği tespit edildi.

CEP TELEFONLARINA SARILDILAR

Olay nedeniyle elektrikleri kesilen mahalle sakini onlarca kişi, trafo çevresinde toplandı. Cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, cep telefonlarının kamerasıyla da çalışmaları kayda aldı. Bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü.

Polisin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından kimliği belirsiz kişinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Cesedin kimliğinin, otopsinin ardından yapılacak DNA testi ile belirleneceği öğrenildi. (DHA)

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