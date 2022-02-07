Adana’da elektrik ve doğalgaz zamları protesto edildi

Elektrik ve doğalgaz zamları Adana’da da protesto edildi. Zamların geri çekilmesini isteyen vatandaşlar, “Kurun artması ile artan fiyatlar, kurun düşmesi ile neden düşmedi? Zamların altında ezilen millet, sandıkta hesap sormaya hazırlanıyor. Vatandaşın haline kör, çığlığına sağır bir iktidar ile karşı karşıyayız” dedi.

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CHP Adana İl Başkanlığı, elektrik ve doğalgaza gelen zamların geri alınması için eylem düzenledi. Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan partililer ve vatandaşlar, “Elektrik ve doğalgaz zamları geri alınsın” yazılı büyük bir pankart da açtı.

“VATANDAŞLAR FATURA ÖDEYEMEZ HALE GELMİŞTİR”

CHP Adana İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada eylemin amacı şöyle açıklandı:

“Yeni yıl ile birlikte başta elektrik olmak üzere, doğalgaz, akaryakıt, otoyol geçişleri ve vergilere yapılan fahiş zamlar, akabinde tüm gıda ürünlerine, faturalara, ulaşım maliyetlerine, alınan mal ve hizmetlere yansıyarak milletimizin üzerine karabasan gibi çökmüştür. Vatandaşımız faturalarını ödeyemez, mutfakta ocağını yakamaz, evini barkını ısıtamaz hale gelmiştir.

Her geçen gün borcundan dolayı saatleri sökülen, bu nedenle enerji şirketleri ile mahkemelik olan insanlarımızın dramını yaşıyoruz. Sadece son bir ayda borcunu ödeyemeyip icralık olan dosya sayısı 850 bine ulaşmış durumda. 850 bin dosya demek 3,5 milyon civarı mağdur yurttaş demektir. Bugün hem o mağdur yurttaşlarımıza ses olmak hem de bu zamlardan şikayetçi olan tüm halkımızın taleplerine sözcü olmak için buradayız.”

“KURUN ARTMASI İLE ARTAN FİYATLAR, KURUN DÜŞMESİ İLE NEDEN DÜŞMEDİ?”

Taleplerinin, 1 Ocak 2022'de uygulanan zamların tamamen geri çekilmesi olduğu belirtilerek, “Adana'dan, ülkeyi yönetenlere soruyoruz; Kurun artması ile artan fiyatlar, kurun düşmesi ile neden düşmedi?” sorusu soruldu.

“ZAMLARIN ALTINDA EZİLEN MİLLET, SANDIKTA HESAP SORMAYA HAZIRLANIYOR”

“Zamların altında ezilen millet, sandıkta hesap sormaya hazırlanıyor” sözleriyle devam eden açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mazot fiyatları çiftçiyi üretemez hale getirdi. Benzin fiyatları araç sahiplerine kontak kapattırdı. Gıda fiyatları cep değil artık can yakıyor. Evine et girmeyen vatandaş, şimdi sebzeye bile ulaşamıyor. Halk ekmek büfelerinin önünde kilometreyi bulan kuyruklar oluşuyor.

Kısacası uçurmayı vaat ettikleri ülkeyi, uçurumun kenarına getirdiler. Çay simit hesabı ile iktidara gelenler, milleti ekmeğe muhtaç ettiler! Yıllardır kaşıkla verip kepçeyle aldılar. Başarısızlıklarını gizlemeye çalıştılar, suni gündemler ile halkın gündemini unutturmaya çabaladılar. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor, algı operasyonları vatandaşta karşılık bulmuyor.”

“VATANDAŞIN ÇIĞLIĞINA SAĞİR BİR İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaş perişan, sarayda israf düzeni hüküm sürüyor. Halkın gündeminden tamamen kopan bu iktidarın döneminde bir avuç azınlık zenginleşirken, milletimiz her geçen gün yoksullaştı. İnsanlarımız barınmak, ısınmak, beslenmek gibi yaşamsal ihtiyaçlarından tasarruf etmek zorunda kalırken; sarayın bütün ışıkları açık, tüm odaları sıcak, her çeşit gıdaya, şatafata ve lükse erişim serbest.

Saray ahalisinin keyfi yerinde, onların tasarruf etmesine gerek yok, hem çok yüksek gelirleri var hem de bütün harcamalarının faturasını milletimiz ödüyor. Bugün kendi evini ısıtamayan, ocağını yakıp yemek pişiremeyen, çocuğuna harçlık veremeyen yurttaşlarımızın ödediği vergilerle saray masrafları ödenmekte, israf düzeni hüküm sürmektedir. Vatandaşın haline kör, çığlığına sağır bir iktidar ile karşı karşıyayız.”

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