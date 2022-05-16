Adana’da Finlandiya Fahri Konsolosluğu açıldı

Adana'da Finlandiya Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle açıldı.

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Merkez Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen açılış törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Finlandiya Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Finlandiya’nın Ankara Büyükelçiliği Başkatibi ve Konsolos Raimo Pahkasalo, Adana Finlandiya Fahri Konsolosu Levent Uğurses, iş insanları ve oda başkanları katıldı.

Büyükelçi Maki yaptığı konuşmada, Adana’yı çok sevdiğini ve kurulacak olan ilişkilere önem verdiğini kaydetti.

Daha sonra konuşan Zeydan Karalar ise ziyaretlerinden dolayı Finlandiyalı yetkililere teşekkür ederek, “İki ülke arasındaki ticaret ve turizmin artması bizi çok mutlu eder. Adana, çok özellikli ve çok güzel bir kent. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi kalbi temiz ve sıcakkanlı insanlar yoktur” dedi.

Son olarak Levent Uğurses, günün anlam ve önemine dair konuşmasını yaptı. Konuşmaların ardından konsolosluğun açılışı yapıldı. (DHA)