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Adana’da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da terör örgütü IŞİD saflarında silahlı görevlerde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlanma: 06:30 - 30 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Adana’da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen dokümanlarda terör örgütü IŞİD saflarında silahlı görev alıp, kaçak yollarla yurda giriş yapan yabancı uyruklu 6 şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

DHA

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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