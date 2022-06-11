Adana’da KESK’ten tutuklamalara tepki

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu Adana Şubesi, son dönemlerdeki gözaltı ve tutuklamalara dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Adana Şubesi, son dönemlerdeki gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekmek için Heykelli Park’ta basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Tüm Bel Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik şunları söyledi:

*İktidarın emekçilere ve halklarımıza yaşamı dar ettiği, yönetememe halini bir kez daha kutuplaştırma ve gerginlik stratejisi üzerinden aşmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz.

*Karamsarlığı yayarak ve toplumsallaştırarak, sorunun kaynağı kendileri değilmişçesine ‘kurtarıcı’ postuna bürünmek isteyenlerin ülkemize ve emekçilere verecekleri hiçbir şey kalmamıştır.

*Artık bırakalım yıllık plan ya da program, aylık bir programları dahi yoktur. Hayata geçirdikleri kararların etkisi birkaç günde yitip gitmekte, ekonomik kriz derinleşerek devam etmektedir.

“BU BASKILAR GÖSTERMEKTEDİR Kİ İKTİDARIN SONU YAKLAŞMIŞTIR”

Tutuklamaları protesto eden Çelik, “Yalnızca son bir haftada yapılan gözaltı ve tutuklamalara bile bakmak ülkenin nereye evrildiğini göstermesi bakımından öğreticidir. Gözaltında tutulan KESK'e bağlı Yapı Yol Sen MYK üyesi Mehmet Ali Köseoğlu asılsız suçlamalarla dün tutuklanmıştır. Yine Tekirdağ Tabip Odasının geçmiş dönem başkanlarından Dr. Ömer Güven evinde gözaltına alınmış, altı gün boyunca gözaltında tutulmuş ve akabinde dün tutuklanmıştır. KHK'lar yetmedi, gözaltı ve tutuklamalarla demokrasi güçleri teslim alınmak isteniyor. Bu hukuksuz kararları reddediyoruz. Bu baskılar göstermektedir ki iktidarın sonu yaklaşmıştır” dedi.

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