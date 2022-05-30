Adana’da korkutan deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, Adana’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kozan olarak açıklanan depremin derinliği ise 26.24 km olarak belirtildi.

OSMANİYE’DE DE DEPREM OLMUŞTU

Bugün saat 17.32'de Osmaniye'de de deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Orhaniye kasabası olan depremin 3.3 büyüklüğünde olduğu belirtilmişti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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