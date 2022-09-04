Adem Kara’nın ölümüyle ilgili valilikten açıklama: Polisin ayağı kaldırım taşına takıldı

Mardin'de polis silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Adem Kara ile ilgili valilikten açıklama geldi.

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Mardin Valiliği, Midyat’ta bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, 1 Eylül’de İlçe Asayiş Büro Amirliği görevlilerince, Sanayi Mahallesi Cizre Caddesi’nde, suç kayıtları mevcut iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

“POLİSİN AYAĞI KALDIRIM TAŞINA TAKILDI”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Çalışma sırasında Adem Kara ekiplerimizden kaçmaya çalışmış, bunun üzerine personelimiz tarafından havaya ikaz atışı yapılmıştır. Şahsın kaçmaya çalışmaya devam etmesi üzerine personelimiz takibe başlamış, bu sırada kaldırım taşına ayağının takılması sonucu silahı ateş almış ve Adem Kara yaralanmıştır.

*Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Adem Kara’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. AA

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