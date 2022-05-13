Adıyaman’da ‘Açız, ekmek bulamıyoruz’ feryatları

Adıyaman'da Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile karşılaşan vatandaşlar, 'Açız, ekmek bulamıyoruz' feryatları yükseltti, duygusal anlar yaşadı. Emekli vatandaş, "Ben AKP’ye oy vermiş bir kişiyim. Yeter artık bunlardan tiksindik! Yok etti bizi yok" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman'ı ziyaret etti. Partisinin Adıyaman İl Başkanlığı açılışına katılan Davutoğlu, ardından Adıyamanlı vatandaşların sorunlarını dinledi. Davutoğlu'nun konuştuğu vatandaşlardan “Ekmek bulamıyoruz” feryatları yükseldi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Adıyamanlı yaşlı bir vatandaş, sorunlarını Davutoğlu'na anlatırken gözyaşlarını tutamadı, “Ekmeği unuttum” dedi. Davutoğlu o anlarda, “Ağlatanlar, işte böyle ağlatanlar bu milleti” ifadelerini kullandı, duygusal anlar yaşadı.

Davutoğlu, “Sizin hakkınızı hukukunuzu 3-5 tane yolsuz adama yedirdiler. Biz onların hesabını soracağız ve hakkınızı geri getireceğiz” şeklinde yanıt verdi.

“18 YIL DAĞDA TERÖRİSTLERLE ÇARPIŞTIM BENİM EMEKLİLİK HAKKIMI VERMEDİLER”

Bir başka esnaf ise Davutoğlu'nu gördüğü yerde feryat etmeye başladı.

Haykırarak sorunlarını dile getiren vatandaş, “Yeter, yeter bıçağı çıkartacağım kemiğe dayanmıştır. Yok etti bizi yok! Bugün Adıyaman'da ekmek 3 lira oldu. Dinimizde yasal olsaydı intihar ederdik. Vallahi olmuyor! Yeter artık bunlardan tiksindik! Ben AKP'ye oy vermiş bir kişiyim. Ben 93'te korucuydum 18 yıl çalıştım. Bana emeklilik hakkını vermediler. 18 yıl dağda teröristlerle çarpıştım benim emeklilik hakkımı vermediler. Bir konut akşam 1 trilyon, sabah 2 trilyon. Faizi indiriyor zengine peşkeş çekiyor. Ben bir fakir olarak aylık 14 milyar ödeyip de konut alabilir miyim?” sözleriyle isyan etti.

DUYGUSAL ANLAR

Sözlerinin ardından duygusal anlar yaşayan vatandaş, Davutoğlu'ndan “Kusura bakma biraz doluyum” diye özür dilerken, Davutoğlu ise sarılarak vatandaşı teselli etti.

“YUKARIDA HIRSIZLIK YAPANLAR HESABINI VERECEK”

Adıyamanlı vatandaş sözlerine, “Ekmek alacak paramı yok şu anda. 5 tane oğlum 30 yaşında ama evlendiremiyorum. Ne yapayım, hırsızlık mı yapsınlar?” diye devam ederken,

Davutoğlu ise, “Yukarıda hırsızlık yapanlar var, onlar verecek millete hesabını” şeklinde yanıt verdi.

“DUYUN MİLLET DUYUN, EKMEĞİM YOK, AÇIZ AÇ!”

Bir başka Adıyamanlı seyyar esnaf ise, “Ekmeğim yok ekmeğim. Bizi kurtar ağabey. Millet beni duyun, duyun ağabey duyun, açız açız!” diye feryat etti.