Adıyaman’da deprem! Malatya’da da hissedildi (Son depremler)

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 19.23'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Malatya'da da hissedildi.

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Adıyaman’da deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre saat 19.23’te olan deprem 4.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 4.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Malatya’da da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.1 büyüklüğünde ve yerin 5.0 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Gelişmelerin takip edildiğini duyuran AFAD, “Geçmiş olsun Adıyaman. Sincik ilçesinde meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklamasını yaptı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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