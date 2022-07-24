Mersin ve Adıyaman’da orman yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan yandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gölbaşı ilçesi Meydan Köyü Kumlu Mevkiinde sigara izmaritinin atılmasıyla başladığı tahmin edilen yangın ilk olarak otluk alanda başladı.

Yangın daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Adıyaman merkez, Besni, Gölbaşı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Olay yerine gelerek yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine AFAD ekipleri de destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kızılçam ve meşe ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 2 hektarlık alan yandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN’DE DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gülnar’a bağlı Büyükeceli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Hem karadan hem de havadan yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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