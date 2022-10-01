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Adıyaman’da orman yangını çıktı, havadan müdahale ediliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Yayınlanma: 09:28 - 01 Ekim 2022 Güncellenme:
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Hamzalar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman ve Gölbaşı Belediyesi ekiplerince müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor. AA

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