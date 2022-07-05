Adnan Oktar Örgütü firarileri yakalandı

İstanbul’da Adnan Oktar Suç Örgütü’yle ilgili yürütülen soruşturmada, 4 yıldır aranan firari isimler Orkun ve Erol Ş. kardeşler yakalandı. Örgütün, “Turnike” adı verilen cinsel sömürü sistemi içerisinde yer aldığı iddia edilen ikilinin, saklandığı evin kapısına yapıştırılmış telefon bulunması dikkat çekti.

Habip ATAM

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Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik 11 Temmuz 2018'de Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanmış 167 kişi tutuklanmıştı. Polisin düzenlediği o operasyonda Orkun Ş. ve Erol Ş. aramalara rağmen bulunamamıştı. Firari olan 2 ismin peşini bırakmayan polis, şüphelilerin izlerini belirledi. Mali polis yapılan takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında 2 şüpheli de gözaltına alındı.

KAPI DÜRBÜNÜ YERİNE TELEFON KAMERASI

Evde yapılan incelemede, kapı dürbünün çıkarıldığı, onun yerine cep telefonu yapıştırıldığı görüldü. Şüphelilerin, binaya giren çıkanları takip edebilmek için telefon kamerasından yararlandığı belirtildi.

SİLAH VE PARALAR BULUNDU

Olası polis baskınını erken fark etmek için düzenek kurdukları öne sürülen ikilinin adresinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 194 mermi ile 10 bin 465 dolar, 310 euro ve 4 bin 75 lira para bulundu.

TURNİKE SİSTEMİ

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, “Örgütün turnike olarak adlandırılan cinsel sömürü sistemi içerisinde yer alarak cinsel saldırı eylemlerini gerçekleştirdikleri” öne sürüldü.

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