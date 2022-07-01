AFAD’dan 6 il için orman yangını uyarısı

Hafta sonu beklenen kuvvetli rüzgara karşılık AFAD'dan vatandaşa orman yangını uyarısı yapıldı. Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangını riskini artıracağı belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün yayınladığı ve cumartesi saat 18.00'ı kapsayan günlük hava tahmin raporunda, rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

6 İL İÇİN UYARI YAPILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise il il uyarıda bulunarak orman yangını riskine karşı uyardı. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında piknik, tarla temizliği ve anız sebepleriyle kesinlikle ateş yakmaması, görülen ateş veya dumanı 112’ye bildirmesi önem arz etmektedir” denildi.

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