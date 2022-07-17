AFAD’dan Karadeniz için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

AFAD tarafından, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısına dikkat çeken AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, bu gece ilk saatlerden itibaren, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun’un doğusu, Trabzon’un doğusu ve Rize’nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.” (DHA)

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