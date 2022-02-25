Afet yardımının yarısını dilekçe yazıp fazla diyerek iade etti

Gaziantep’te kendisine 8 bin TL afet yardımı yapılan Şeyh Şamil Özbal, hasarını 4 bin TL masrafla giderince kalan parayı iade etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, bu anlamlı girişimden dolayı vatandaşı kutladı.

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Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Gaziantep'te de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde yaşayan Özbal Ailesi'nin evinin çatısı çöktü. Hasar tesbit komisyonu incelemelerde bulunduğu aile için 8 bin TL zarar belirleyip hesabına yatırdı. Ancak, evin zarar gören bölümleri 4 bin TL masrafla onarıldı.

KAYMAKAMLIĞA DİLEKÇE VERDİ

Bunun üzerine ev sahibi Şeyh Şamil Özbal İslahiye Kaymakamlığı'na dilekçe vererek, “ İlçemizde yoğun kar yağışından dolayı İl Afet ve Acil Müdürlüğü'nce 8000 TL tarafıma yatırılmış olup, 4000 TL'sinin yeterli olduğundan, tarafıma yatırılan paranın 4000 TL'sini tekrar kurumunuza iade etmek istiyorum” talebinde bulundu. Talebi olumlu karşılandı ve 4000 TL İslahiye Kaymakamlığı hesabına yatırıldı.

YARISI ARTTI

İlçe merkezinde cep telefonu satıcılığı yapan Şeyh Şamil Özbal SÖZCÜ'ye, “Hasar tespiti sırasında yetkililer inceleme yapıp gitti. Sonra hesabıma 8000 TL yatırıldı. Kar nedeniyle evimin çatısında çökme olmuş, kartonpiyer zarar görmüştü. Hasarımı giderdim ve paranın yarısını kullandım. Babam Mustafa Özbal ile konuşup parayı iade etme kararı aldık. Çünkü, ben ailemden böyle bir eğitim aldım” dedi.

VALİ'DEN ALKIŞ

Şeyh Şamil Özbal'ın bu davranışı Gaziantep Valisi Davut Gül'ü de duygulandırdı. Vali Gül, gelişmeyi sosyal medya hesabından, “Bu milletin külüne üflesen altından iman çıkar” şeklindeki bir yorumla, Özbal'ın dilekçesini de etiketleyerek paylaştı. Gül, mesajında, “İslahiye'de kardan zarar gören hemşerimiz AFAD'ın verdiği paranın yarısını iade etti” diye yazıp kendisini alkışladı.

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