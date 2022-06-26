Afgan organizatörler göçmen kaçakçılığı tarifelerini açıkladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinden Rodos Adası’na 56 göçmeni yelkenli tekne ile kaçıran ve yakalanan Afgan organizatörler Bodrum ve Marmaris’ten yasa dışı yollardan yurt dışına göçmen kaçırma tarifelerini açıkladı. Bot ile kişi başına geçiş 1500- 2 bin dolar, yat ile geçiş 4 -5 bin dolar, yat ve uçak ile 10 bin dolara mal oluyor.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Marmaris ilçesinden 18 metrelik yelkenli tekne ile Rodos Adası'na geçirilen ve karaya vuran yelkenli tekne ile birlikte yakalanan 56 göçmen ve iki Afganlı organizatörün sorgulanmalarına başlandı.

AFGAN ORGANİZATÖRLER BODRUM VE MARMARİS KIYILARINI KULLANIYORLAR

Cep telefonları, onlarca sahte pasaport, sahte kimlik kartı ve yaklaşık 12 bin Euro ile birlikte yakalanan Afganistanlı organizatörler Türkiye'de yaptıkları organizasyonlarla Muğla'ya bağlı Marmaris ve Bodrum ilçelerinden göçmen kaçakçılığı yaptıklarını ve bunların karşılığında aldıkları ücretleri açıkladılar.

BOT İLE 2 BİN DOLAR YAT VE UÇAK İLE BİR KİŞİ 10 BİN DOLAR

Bodrum'dan İstanköy (Kos), Kilimli (Kalimnos) ve Leros adaları ile Marmaris ve Datça'dan Rodos ile Sömbeki (Simi) adalarına lastik bot ile geçişlerin kişi başına 1500-2 bin dolar, tekne ile 4 bin dolar, tekne ve uçak kullanarak Yunanistan üzerinden İtalya ve diğer Avrupa ülkelerine ulaşmanın fiyatının ise 10 bin dolar olduğunu açıklayan iki Afgan organizatör Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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