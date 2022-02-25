Afganistan’a yardım götüren ‘İyilik Treni’nin üçüncüsü yola çıktı

Türkiye'den Afganistan'a 994 ton temel ihtiyaç malzemesi götürecek olan üçüncü “İyilik Treni”, Ankara Garı’nda düzenlenen törenle yola çıktı.

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Afganistan'da halkın gıda malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. koordinasyonunda 19 sivil toplum kuruluşunun (STK) katkılarıyla düzenlenen kampanyada toplanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu üçüncü “İyilik Treni”, Ankara Garı'nda düzenlenen törenle yola çıktı. Üç trende toplam 62 konteynerden oluşan üçüncü İyilik Treni'nde 994 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık, hijyen vb. temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

“MİKTAR ARTIYOR”

Uğurlama töreninde konuşan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, “Afganistan'daki kardeşlerimize yardım operasyonlarının içerisinde olmak, ihtiyaç malzemelerinin taşınması organizasyonlarını yürütmek demiryolcular olarak bizim için çok farklı bir mutluluk. Daha önce iyilik trenlerimizin birincisini iki ayrı trende 46 vagonluk toplam 750 tonluk yardım malzemesi ile yolcu etmiştik. Türkiye-İran ve Türkmenistan parkurlarında toplam 4 bin 168 kilometrelik güzergâhı 12 günde tamamlayarak Afganistan'a vardı. İkinci grup iyilik trenlerimiz iki ayrı tren, 45 konteyner ile toplam 921 ton malzeme ile Afganistan'a 12 günde vardı. Bugün üçüncü grup iyilik trenlerimizi 62 konteyner, 994 ton yüküyle ve üç ayrı trenle birazdan uğurlayacağız. Bu trenlerimizle beraber 46'sı kapalı olmak üzere toplam 153 vagon, 107 konteyner ile 2 bin 663 ton yardım malzemesi ulaştırmış olacağız. Hamdolsun iyilik trenlerimizin sayısı ve taşıdığı yardım malzemesi miktarı her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı.

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