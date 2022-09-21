Afişleri hazırlayan şirket: Cumhur İttifakı istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da yapacağı grup toplantısı öncesinde kentteki billboardlara Kılıçdaroğlu'nu hedef alan afişler asılmıştı. Afişleri basan şirket sahibi Mustafa Karatepe, AKP ve MHP’nin talebi üzerine afişlerin hazırlandığını açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’da yapacağı grup toplantısı öncesinde AKP İl Başkanı tarafından billboardlara asıldığı ileri sürülen afişler yerinde kalırken, CHP teşkilatının astığı ‘hoş geldin' pankartları toplatıldı.

Afişleri hazırlayan şirket sahibi Mustafa Karatepe, Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle afişlerin basıldığını söyledi.

Karatepe, “Şirketimiz, misyonumuz ve ticari anlayışımız gereği bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ne yanında ne de karşısında yer almamış, tam aksine hepsine eşit mesafede bulunmuştur” dedi.

AKP VE MHP'NİN TALEBİ ÜZERİNE YAPILMIŞ

Afişlerin Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle şirketleri tarafından yapıldığını belirten şirket sahibi Mustafa Karatepe, şunları söyledi:

“Baskısını yaptığımız Açık hava reklam mecralarının işletmesi ve asım işleri bize ait değildir. Baskısını yaptığımız açık hava reklamları ( Bilboard, Raket, Totem ve Megalight ) yetkili şirket tarafından bizden teslim alınmış ve asımı yine bizden teslim alan şirket tarafından yapılmıştır.

Kamuoyunda, şirketimizin 3. şahıslarla ortaklık yaptığı iddiaları dolaşmaktadır. Bu iddiaların asla gerçeklik payı yoktur. Şirketimiz, REKA Reklam/ Mustafa Karatepe adıyla 16.10.2016 yılında resmi olarak faaliyete başlamış ve halen faaliyetlerine Reklam, Baskı, Fuarcılık, Dezenfeksiyon ve Organizasyon konularında devam etmektedir.

Bir takım çevrelerin çıkar ya da provoke amaçlı iddia ettikleri gibi şirketimizin kurulduğu günden bu yana 3. şahıslarla hiçbir ortaklığı olmamıştır.

Şirketimiz, Misyonumuz ve ticari anlayışımız gereği bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ne yanında ne de karşısında yer almamış, tam aksine hepsine eşit mesafede bulunmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir”

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