Afrika sıcakları tarıma son darbeyi vurdu

Son dönemde zirai don, fırtına, kuraklık ve su baskını gibi doğal afetlerin mağdur ettiği Çukurova çiftçisine son darbeyi Afrika sıcakları vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde zirai don, fırtına, kuraklık ve su baskını gibi doğal afetlerin mağdur ettiği Çukurova çiftçisine son darbeyi Afrika sıcakları vurdu. Bölgede aşırı etkili olan sıcak hava, gece ve gündüz arasındaki büyük sıcaklık farkı nedeniyle özellikle narenciye ağaçları meyvelerini yere döktü.

Geçtiğimiz aylarda bölgede zirai don afeti dolayısıyla meyveye dönecek çiçeklerin döküldüğünü, ağaçların da kuruduğunu anımsatan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut,

“Geçtiğimiz aylarda Adana dahil tüm Akdeniz bölgesinde çok ciddi zirai don afeti yaşandı. Sert çekirdekli meyve ve narenciye bahçelerinde çiçeğe dönmüş ağaçlar kurudu. TARSİM ise meyveyi sigorta kapsamında değerlendirip ağacı ve çiçeği hesaba katmayarak çiftçiyi mağdur etti.

Şimdi bölgemizde etkili olan Afrika sıcakları nedeniyle özellikle turunçgil ağaçlarında meyve dökümü yaşanıyor. Eksperler ise ‘normal döküm’ diye üreticiye zorluk çıkarıyor” dedi.

“TARSİM DERMAN OLMUYOR”

Çukurova Bölgesi’ndeki narenciye ekili tarımsal üretim alanlarında incelemelerde bulunan Ayhan Barut,

“Her yıl ülkemizin değişik bölgelerinde çok sayıda don, su baskını, fırtına, heyelan, aşırı kar yağışı, aşırı sıcak ve kuraklık gibi afetler yaşanıyor. Son 3 senedir Adana’da da aşırı yağış ve sıcak, don, dolu, su taşkını ve sel nedeniyle birçok ekili ve dikil tarım alanı zarar görmüş, tarımsal üretimimiz yara almış ve çiftçilerimiz mağdur olmuştur.

Ancak çiftçilerin zararının karşılanması için var olduğu söylenen Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) mağdur çiftçinin derdine derman olmuyor” diye konuştu.

“OLAN ÇİFTÇİYE OLDU”

Geçtiğimiz aylarda Adana dahil tüm Akdeniz bölgesinde çok ciddi zirai don afeti yaşandığına işaret eden Ayhan Barut,

“TARSİM kapsamında hasarın karşılanma noktasında üreticilerimiz; prosedürlerin zorluğu, bürokratik işlemlerin yarattığı güçlük ve eksperlerin gösterdiği tavır nedeniyle mağdur oldu.

Sert çekirdekli meyve ve narenciye bahçelerinde çiçeğe dönmüş ağaçlar kurudu. Bu çiçekler meyveye dönecekti. TARSİM ise meyveyi sigorta kapsamında değerlendirip ağacı ve çiçeği hesaba katmadı. Olan çiftçiye oldu” şeklinde konuştu.

AFRİKA SICAKLARI VURDU

Çukurova Bölgesi’nde bugünlerde etkili olan Afrika sıcaklarının yarattığı mağduriyeti dile getiren Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Şimdi bölgemizde etkili olan Afrika sıcakları nedeniyle özellikle turunçgil ağaçlarında sıcaklıktan kaynaklı epey meyve dökümü yaşanıyor. Eksperler ise ‘normal döküm’ diye üreticiye zorluk çıkarıyor. Sigorta sisteminin çiftçinin hasarını tam olarak karşılamaktan uzak olduğu ortada.

Bu uygulamada çiftçi için iyileştirme yapılmalı, kolaylık ve daha çok destek verilmeli. Ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayan, sigortadan yararlanamayan üreticilerimizin de sorunlarına çare bulunmalı. TARSİM’in daha işlevsel hale getirilmesi için yapısal düzenleme yapılmalı.”

İlginizi Çekebilir Tarımsal maliyetlerde Mart ayı rekoru

İlginizi Çekebilir Domates üreticisi artan fiyatlardan isyan etti: 'Çiftçilik batakta'