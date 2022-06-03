Ağaçlar yıkılarak kaçak yol açıldı

Ankara'da Mamak'taki taş ocakları bölgesinde meşe ağaçları kırılarak üzerinden yol geçirildi. Kum dökülerek açılan kaçak yolda inceleme yapan İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "Belediye ne yapıyor? Buradaki çevre katliamını görün" dedi.

Yavuz ALATAN

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İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral mahalle sakinlerinin çağrısı üzerine Kıbrısköy'de taş ocakları bölgesinde meşe ağaçlarının yıkılarak açılan kaçak yolda inceleme yaptı. Mamak Belediye Başkanı AKP'li Murat Köse'ye çağrıda bulunan Oral “5 Haziran Çevre Günü'nde kanyonda yürüyüş yapacak yerel yönetim yetkilileri ve belediye başkanına çağrım buradaki çevre katliamını görmeleri ve duyarlılık göstermesidir” dedi.

DOZERLERLE MEŞE AĞAÇLARI YIKILMIŞ

Milletvekili ve beraberindeki mahalle sakinleri yürüyerek katledilen bitki ve ağaçları inceledi. Bir gece önce bazı mahalle sakinlerinin bölgede dozerler gördüğü ve jandarmaya haber verdiği öğrenildi.

Ancak jandarmanın müdahale ettiği dönemde iş makinalarının yolu açmayı bitirdiği ortaya çıktı. Bölgedeki taş ocağı işletmelerinin yolu kısaltmak, dik yokuşlarda kamyonların balatalarının zarar görmesini engellemek ve mazot tüketimini azalmak için alternatif yol arayışlarının olduğunu ifade eden Oral, kaçak yolun hangi firma tarafından yapıldığının araştırılacağını kaydetti.

AĞAÇLANDIRMA YAPACAKLARINA KATLETTİLER

Kıbrısköy kanyonunun etrafındaki taş ocaklarının kanyonu kirlettiğini, bölgenin taş üretimi açısından doyuma ulaşmış olmasına rağmen hala kapasite artırımları ile tahrip edildiğini ifade eden Oral, bölgede vatandaşların KOAH, astım ve nefes darlığı gibi şikayetleri olduğunu söyledi.

ÇED projelerine göre işlemleri tamamlanan taş alanlarının ağaçlandırılması gerektiğini ancak hiç bir firmanın bunu yapmadığını ekleyen Oral “Bütün bunlar yetmezmiş gibi burada yüzlerce meşe ağacı katledilmiştir” dedi. Köylülerin bölgedeki çevre katliamı hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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