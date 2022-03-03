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AGİT gözlemcileri Rusya’dan Türkiye’ye geldi

Ukrayna'daki savaş noktalarında ihlalleri raporlamak için bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel İzleme Misyonu üyeleri, THY uçağıyla İstanbul'a geldi.

Yayınlanma: 18:35 - 03 Mart 2022 Güncellenme:
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AGİT gözlemcileri Rusya’dan Türkiye’ye geldi

Donetsk ve Luhansk bölgesinde AGİT’in 130 misyon üyesinin Rusya’nın Soçi şehrinden tahliyesi için THY tarafından özel sefer düzenlendi.

THY uçağı 18.05 sıralarında İstanbul Havalimanı’na indi. VIP salonunda pasaport işlemlerini yaptıran 130 gözlemcinin daha sonra ülkelerine gidecekleri öğrenildi.

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