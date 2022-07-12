Ahmet Davutoğlu’ndan ‘Erdoğan’ çıkışı: İtiraz ederiz

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 2023’te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmadan çekilmesini istemediklerini belirtti ve ekledi: “Seçim kaybetmeden giderse kendince zamanla ‘hiçbir zaman kaybetmedim’ gibi bir argüman oluşturur.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kurban Bayramı'nı memleketi Konya'da geçiriyor.

Dün Meram ilçesindeki konutunda partililerle bayramlaşan Davutoğlu, bayramlaşma programının ardından SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulundu.

“TAYYİP ERDOĞAN ADAY OLURSA İTİRAZ EDERİZ”

2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçim mayıs ayında yapılacağını öngördüğünü söyleyen Davutoğlu, aksi halde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusunda tartışmaların çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihinde yapılacak bir seçimde aday olması halinde itiraz edeceklerini kaydeden Davutoğlu, şunları söyledi:

*Gelecek sene bir seçim olsa da seçim Haziran'da olmaz artık. Nisan ayı da Ramazan'a denk geliyor, muhtemelen Mayıs ayında seçime gidilir.

*Haziran'da yapılırsa 2-3 dönem tartışmaları çıkar. Tarihinde yapılacak bir seçimde Tayyip beyin aday olmaması lazım.

*Erdoğan'ın hukuken yeniden aday olabilmesi için erken seçim olması, ya da kendisinin ve meclisin feshedilmesi lazım.

*Eğer tarihinde aday olursa buna yapılacak itiraz kanalları belli. Buna Buna rağmen adaylığında ısrar edilirse buna tabi ki itiraz edilir. Yanlış çünkü.

SEÇİMLE GİTMEZSE ‘BEN HİÇ BİR ZAMAN KAYBETMEDİM' GİBİ BİR ARGUMAN OLUŞTURUR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle gitmesi gerektiğini ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

*Benim tercihim, Tayyip beyin seçimle gitmesidir. Tayyip Erdoğan'ın aday olmadan çekilmesini istemem.

*Seçim kaybetmeden giderse kendince zamanla ‘hiçbir zaman kaybetmedim' gibi bir argüman oluşturur.

*Hâlbuki 6-7 genel seçimin 2'si benim dönemimde yapıldı ve hiç bahsedilmiyor. 1 Kasım seçimlerinde Tayyip Bey bir kere bile meydanlara inmedi.

*Şimdi onu da sahipleniyorlar. 1 Kasım seçimlerinin başarısı olmasa 15 Temmuz'un karşısında durmak bu kadar kolay olmazdı.

“NORMAL, OLAĞAN BİR SEÇİM OLACAK VE BUNLAR GİDECEK”

“Türkiye sizce normal, olağan bir seçim süreci geçirecek mi?” sorusunu da yanıtlayan Davutoğlu, “Olağan bir seçim sürecini yapmak bizim tarihi sorumluluğumuz” diyen Davutoğlu, “Halka korku verecek şekilde ‘seçim olmayabilir' gibi bir açıklamayı devlet adamlığına da siyaset adamlığını da yakıştırmam. Biz bunun mücadelesini vermekle sorumluyuz. Olağan düzenli bir seçim olacak. Bu kararlılıkla durmaz ve söylemezseniz, kendiniz şüphe uyandırırsınız. Vatandaşlarımızın kafasında ‘acaba' şüphesini biz oluşturamayız. Biz mücadele edeceğiz. Normal, olağan bir seçim olacak ve bunlar gidecek” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI ADAYININ SİYASETİN İÇİNDEN BİRİSİ OLMASI DAHA DOĞRU”

Öte yandan Davutoğlu, 6'sı masa görüşmelerinde Cumhurbaşkanı adayının isminin hiç zikredilmediğini ve diğer liderle seçim zamanı gelinceye kadar da bu konunun konuşulmaması kararı aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayının siyasetin içerisinden birisi olması gerektiğini de kaydeden Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Cumhurbaşkanı adayının yazılı ortak açıklamalarımızda cumhurbaşkanı adayının nitelikleri ve barındırması gereken özellikleri hakkında ortak açıklamalar yaptık.

*Ama aday konusunda hiçbir isim şu ana kadar zikredilmedi. İsimle ilgili de seçim tarihi gelene kadar bu konuyu konuşmama kararımız var.

*Cumhurbaşkanı adayı 6 lider arasından da olabilir dışardan da olabilir. Ama önümüzdeki dönemi yönetmek siyasi tecrübe de gerektiriyor.

*Bu yüzden adayın siyasetin içinden birisi olması daha doğru. Olası bir seçimde zaten Tayyip Erdoğan'ın kazanması ya da iktidarlarını sürdürme imkânları neredeyse yok.

*Böylesine ağır bir yıkımı ülkeye yaşatan bir iktidarın devam etme olasılığı yok.

İlginizi Çekebilir Davutoğlu: Bu yaz son yaz