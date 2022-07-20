Aile hekimleri zam beklerken kesinti aldı

Sağlık Bakanlığı 29 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına Temmuz ayı başında yeni bir düzenleme getirerek 3 bin 500 kişiden daha fazla kişi kaydının yapılmasını engelledi. Bu nedenle de hekimler bundan sonra her ay 2-2 bin 500, hemşireler de 700-800 TL daha az maaş alacak.

Mustafa SARIİPEK

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Sağlık Bakanlığı 29 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına Temmuz ayı başında yeni bir düzenleme getirerek 3 bin 500 kişiden daha fazla kişi kaydının yapılmasını engelledi. Bu sayede hasta yükünü azaltmayı ve hizmet kalitesi artırılmaya çalışılsa da olan yine aile hekimliği sisteminde çalışanlara oldu. Bu nedenle de her ay hekimler 2 bin, 2 bin 500, hemşireler de 700 – 800 TL daha az maaş alacak.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Dr. Murat Kalaycıoğlu, “Bunu yıl bazında düşünürsek 12 ay çalışıp, 10 ay maaş almış konumuna düşüyoruz” dedi.

DAHA VERİMLİ KORUYUCU HEKİMLİK BÖYLE OLMAZ

Kalaycıoğlu, “Bunu yıl bazında düşünürsek 12 ay çalışıp, 10 ay maaş almış konumuna düşüyoruz. Yanlış duymadınız, enflasyona ezildiğimiz ve alay edilerek zam yaptık diye eğlenildiğimiz bu dönemde, gizlice ve sinsice yapılan bu maaş kesintisinin hiçbir hukuki zemini yok. Üzerinden tam 1 yıl geçti.

Son düzenleme ile aile hekimliğinde çalışanların özellikle ücret ve diğer haklarını düzenleyen ‘Ödeme ve sözleşme yönetmeliği', namı değer ‘Ceza Yönetmeliği'nin üzerinden 1 yıl geçti. Zaten salgın ile beli bükülen sağlık ordusunun en büyük tümenlerinden aile hekimliği ordusunun, bu yönetmelikle daha da zor şartlarda çalışmaya zorlanmasının ardından 1 yıl geçti” ifadelerini kullandı.

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARININ ALDIKLARI PARAYA GÖZ DİKİLDİ

Bu geçen bir yıl içinde seslerin yükseltildiğini, işlerin bırakıldığını fakat ne yapılırsa yapılsın bakanlığın bu çarpık uygulamadan vazgeçmediğini de vurgulayan Kalaycıoğlu şöyle konuştu:

“Şimdi de aile hekimliği çalışanlarının aldıkları paraya göz dikildi. Aile Hekimliği Uygulama Kanunu'nu ve Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde gerekli düzenleme yapılmadan başlatılan bu uygulama, kişilerin hekim seçme özgürlüğünü de elinden almış olmaktadır.

Kişiler kayıt yaptıramadıkları için istedikleri hekimden hizmet alamamaktadır. Aynı zamanda aşırı iş yükü altında ezilen birinci basamak çalışanları arasında çalışma barışını da bozmuş oluyor. Sağlık hizmetinin sunumunda çok az da olsa rekabet ve iyi iş planı imkânını da bozmuş oluyor.”

AİLE HEKİMLERİ ÜCRETLERİNİ, KENDİLERİNE KAYITLI KİŞİYE GÖRE ALIYOR

Aile hekimlerinin ücretlerini, kendilerine kayıtlı kişiye göre aldığını da söyleyen Kalaycıoğlu, “Hekimler kendilerine kayıtlı bin ile 4 bin kişi arasındaki kişi sayısının belirli bir katsayı ile çarpılması hesabına göre maaş alıyor. Eğer bu katsayıyı düzenlemez de kayıtlı kişi sayısını aşağı çekerseniz çok düşük ücrete çalışmaya zorlanmış olursunuz.

Hâlihazırda sisteme giriş yapmış bir aile hekimi bin nüfusla 7 bin TL almak zorunda bırakılıyor. Bu utanılacak bir durumdur, katsayı artışı acilen gereklidir. Beraberinde çalışan ebe ya da hemşire ise asgari ücretin yarısını dahi alamamaktadır. Acilen maaş katsayıları düzenlenerek yine kayıtlı kişi sayıları azaltılmalıdır. Hiç kimse asgari ücret altında çalıştırılamaz. Nitelikli sağlık hizmeti açlık ve yoksulluk sınırı altında verilemez. Hastaların doktor seçme hakları ellerinden alınamaz” dedi.

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