Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işaret dili tercümanı istihdam edecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile 25 sözleşmeli personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 maddesine göre, İşaret Dili Tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile 25 sözleşmeli personel alınacak.
Adaylar başvurularını 6 – 10 Haziran 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler.
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