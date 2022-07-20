Ailesi kayıp başvurusu yapmıştı, Pınar’dan acı haber

İstanbul’da ailesinin kendisinden haber alamadığı 32 yaşındaki Pınar Damar’ın cesedine ulaşıldı. Ağaçlık alanda cesedine ulaşılan Damar’ın vücudunda darp izi bulunmadığı, burnunda ise kanama olduğu öğrenildi. 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili cinayet masası ekiplerinin de çalışma yaptığı belirtildi.

Habip ATAM

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Küçükçekmece'de ailesiyle yaşayan Pınar Damar (32) Pazartesi günü iş yerinden çıktıktan sonra esrarengiz şekilde ortadan kayboldu.

Genç kadının eve gelmemesi üzerine kız kardeşi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. 19 Temmuz sabahı yapılan başvuru üzerine, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Araştırmalarda, genç kadının 18 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında iş yerinden çıktığı belirlendi. Daha sonra erkek arkadaşıyla buluştuğu tespit edildi.

ERKEK ARKADAŞI İFADE VERMİŞTİ

Sosyal medyada da gündem olan Damar'ın kaybolmasıyla ilgili araştırmalarda, genç kadının erkek arkadaşının ifadesine de başvuruldu. Damar'ın erkek arkadaşının “Birlikte yemek yedik. Alkol aldık, saat 21.00 gibi evinin bulunduğu sokağın başına bıraktım.” dediği öğrenildi.

CESEDİ BULUNDU

Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Bağcılar, Mahmutbey 2560 Sokak girişindeki yeşil alanda bir kadın cesedi bulundu. Ölen kadının ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Pınar Damar olduğu anlaşıldı.

Pınar Damar’ın cesedinde yapılan ön incelemede kesici ya da ateşli silah yarası bulunmadığı, darp izine de rastlanmadığı öğrenildi. Ancak burnunda kanama olduğu bilgisine ulaşıldı.

ADLİ TIP NETLEŞTİRECEK

Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset ve çevrede araştırma yaptı. Cinayet ihtimaline karşı delil toplandı. Pınar Damar'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

CİNAYET MASASI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ailesinin umutlu bekleyişinin acıya döndüğü olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin de çalışma başlattığı öğrenildi.

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