Akademisyen Sözer’i vahşice katletmişti, mahkemede şaşırtan ifade

Öğretim görevlisi Aylin Sözer’i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kemal Ayyıldız duruşmada, “Yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin Sözer’in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Maltepe'de, 29 Aralık 2020 tarihinde öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istenen sanık Kemal Ayyıldız'ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kemal Ayyıldız cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Aylin Sözer'in kardeşi ve taraf avukatları katıldı.

Tanık olarak ifade veren polis memuru İ.K., Aylin Sözer'in kız kardeşinin, kardeşinden haber alamadığını ihbar ettiğini anlatarak, “Çilingir geldi, kapıyı açmaya çalıştı. İçeriden sesler geliyordu. Bu sırada içeriden bıçak savruldu. Sonra gaz sızıntısı gibi bir sesi duydum. Doğalgaz borusu olabileceğini düşündüm. ‘Geri çekilin' dedim. Sonra alevler çıktı bir anda. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürdüler. Sonra şahsı dışarı çıkardık” dedi.

‘YETİŞİN DİYE BİR KADIN SESİ DUYDUM'

Aylin Sözer'in komşusu D.K. ise, olaydan önce sanığı apartmana girerken gördüğünü belirterek, “Kapüşonluydu. Dikkatimi çekti. Asansörün orda beni görünce yukarı kaçtı. Sonra ‘yetişin' diye bir kadın sesi duydum. Kara kara dumanlar çıktı evden. Patlama sesi gelince çıplak ayakla dışarı çıktım. Psikolojim hala yerinde değil” şeklinde konuştu.

‘BENİ İDAM EDİN'

Duruşmada söz verilen sanık Kemal Ayyıldız, “Benim Aylin Sözer'in öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Aylin Sözer'in başka insanlar tarafından öldürüldüğünü söyledim. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim. Benim elim kolum bağlı burada. Kendimi kanıtlayacak bir şey bulamıyorum. O binayı düzgün araştırın. Benim binaya giriş saatim, rahmetlinin ölüm saati belli. Yaptıklarımın hepsini çocuklarımı korumak için yaptım” dedi.

Söz alan Aylin Sözer'in kardeşi Nilay Sözer ise sanık Kemal Ayyıldız'ın cinayeti tasarlayarak işlediğini düşündüğünü söyledi. Müşteki avukatı Hasan Kılıç da “Sanığın pişmanlığı yoktur. Tutukluluk halinin devamına karar verilsin” dedi.

Sanığa barodan zorunlu müdafi tayinine karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal Ayyıldız'ın “tasarlayarak bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, Ayyıldız'ın “silahla konutta nitelikli yağma”, “mala zarar verme”, “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” ve “nitelikli hırsızlık” suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istenmişti.

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