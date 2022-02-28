Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem derinliği 9 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD göre 09:38’de Akdeniz'de deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak hesaplandı. 4.1 depremin öncesinde saat 08:11’de de yine merkez üssü Akdeniz olan 3.2 büyüklüğünde deprem yaşandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER