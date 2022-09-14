Akdeniz’de ilk kez görüldü, bilim insanlarını şaşırttı

Akdeniz’deki Rodos Adası sahiline çıkan ve ilk kez görüldüğü belirtilen Amerikan tatlı su kaplumbağası (Trachemys scripta scripta) bilim insanları şaşkına çevirdi. Anavatanı ABD’nin Florida heyeti olan su kaplumbağası incelemeye alındı.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki turistik Rodos Adası'nın Zefiros plajına bu sabah saatlerinde çıkan su kaplumbağasını gören turistlerin kaplumbağayı yeniden denize bırakmalarına rağmen tekrar tekrar karaya geldiği belirtildi.

YAŞADIĞI YER FLORİDA

Renkleri ile dikkat çeken su kaplumbağası için önce Rodos Belediyesi'ne ardından Rodos Hidrobiyoloji Merkezi'ne bilgi verildi. Merkezden gelen bilim insanları kaplumbağa üzerinde yaptığı araştırmada bölgede ilk kez görülen ve anavatanı ABD'nin Florida eyaleti olduğu belirtilen Amerikan tatlı su kaplumbağası (Trachemys scripta scripta) olduğunu tespit etti. Kaplumbağa deniz suyundan temizlenerek bir tatlı su tankına konuldu.

EVCİL HAYVAN TÜRLERİNDEN BİRİ

Haberi okuyucularına adada yapın yapan Rodiaki gazetesi duyurdu. Merkezden yapılan açıklamada, kaplumbağanın Amerika’ya özgü yabancı bir su kaplumbağası türü olduğu ve uluslararası evcil hayvan ticaretinde en popüler kaplumbağa türlerinden biridir. Vahşi doğaya salınan evcil hayvanlardan olduğu 2016 yılından itibaren Avrupa’da ithalatı, satışı ve doğaya çevreye salınımının yasaklandığı belirtildi.