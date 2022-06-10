AKP birinci sıraya koymuştu, o meclis üyesi İYİ Parti’ye geçti

Denizli’de Serinhisar Belediye meclisi üyesi eski AKP’li Şükrü Averi, İYİ Parti’ye katıldı. Averi seçimlerde AKP’nin birinci sıra meclis üyesi adayıydı.

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Denizli'nin Serinhisar İlçesinde AKP'den seçilen belediye meclis üyesi Şükrü Averi, İYİ Parti'ye geçti. Averi'nin parti rozetini İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk taktı.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den birinci sıra meclis üyesi adayı olan Averi'nin bir süre önce partisinden ayrıldığı ve bağımsız olarak görev yaptığı kaydedildi.

Öztürk, Averi'nin katılımından sonra “Kendisiyle geçmişten gelen hukukumuz vardı. Şimdi aynı saflarda ‘İYİ'lik için beraber mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KENDİSİNİ PARTİYE AİT HİSSETMEDİ”



Bu transferin ardından AKP Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş da bir açıklama yaptı.

Kobaş, Averi'nin belediye başkan adayı olmak istediğini fakat Şeref Turhan'ın aday gösterildiğini hatırlatarak, “Seçimden sonra partimizin hiçbir toplantısına katılmadı. Kendisini AKP'ye ait hissetmediğini beyan etti. Yaklaşık bir yıl önce partiden istifa etti. Bağımsız olarak yoluna devam edeceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

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