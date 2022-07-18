‘AKP eski vekili devreye girdi, Suriye’den 100 bin küçükbaş hayvan transit geçti’ iddiası

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerden 100 bin küçükbaş hayvan için transit geçiş izni verilmesi iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

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CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerden 100 bin küçükbaş hayvan için transit geçiş izni verilmesi iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Hayvancılık sektörünün durdurulan ihracatın yeniden açılmasını beklerken Suriye’den gelen küçükbaş hayvanlara neden transit geçiş izni verildiğini sorgulayan Barut, “Tarım Kredi Kooperatifleri’nin hayvancılıkla ilgili iştirak kuruluşu olan Tareks Hayvancılık şirketi varken transit geçiş izni verilen hayvanların getirilmesiyle ilgili AKP’li eski bir milletvekilinin şirketiyle sözleşme imzalandığı iddialarına bakanlığın açıklık getirmesi gerekiyor” dedi.

DURDURULAN İHRACATI KONUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Ayhan Barut,

“Türkiye’de uzun süredir artan başta yem ve saman gibi maliyetler nedeniyle hayvancılıkla uğraşan üreticilerimiz büyük sorunlar yaşıyor. Fahiş oranda artan üretim maliyetlerine karşın hayvancılık sektöründeki çiftçilerimiz et ve süt fiyatlarının maliyetin altında kalmasından şikayet ediyor.

Bunun yanı sıra et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için hayvancılıkta ihracatın durdurulması da ayrı bir sorun olarak ifade ediliyor. İhracatın durdurulmasıyla beraber özellikle küçükbaş hayvan için karkas et fiyatlarının hızla gerilediği, artan maliyetlere dayanamayan yetiştiricilerin dişi hayvanlar da dahil olmak üzere hızla kesime yöneldiği dile getiriliyor” diye konuştu.

“AKP’Lİ VEKİLİN ADI GEÇİYOR”

Yerli üreticilerin ihracatın yeniden açılması talebinin henüz karşılanmadığını belirten Ayhan Barut, şunları kaydetti;

“Tarım Kredi Kooperatifleri ile Et ve Süt Kurumu’nca Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerden 100 bin baş küçükbaş hayvan için transit geçiş izni verildiği kamuoyuna yansıdı. Transit geçiş izni verilen 100 bin küçükbaş hayvanın Türkiye üzerinden başka ülkelere ihraç edileceği bildiriliyor.

Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerde bulunan üreticilere destek vermek amacıyla yapıldığı söylenen bu uygulama kapsamında gelecek hayvanların 50 binini Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 50 binini de Et ve Süt Kurumu’nun getireceği aktarılıyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin transit geçiş hakkı verilen 50 bin küçükbaş hayvanı getirmek için eski bir AKP milletvekiline ait şirketle sözleşme imzalandığı iddiası da sektörde büyük tartışmalara yol açtı.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin hayvancılıkla ilgili iştirak kuruluşu olan Tareks Hayvancılık şirketi varken transit geçiş izni verilen 50 bin küçükbaş hayvanın AKP'li eski bir milletvekilinin şirketine verildiği iddialarıyla ilgili kamuoyuna açıklama yapılması gerekiyor.”

“AKP’Lİ ESKİ VEKİLİN ŞİRKETİYLE SÖZLEŞME İMZALANDI MI?”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis’e sunduğu önergede şu sorular yer aldı:

* Türkiye’de artan yem ve saman gibi üretim maliyetlerinin mağdur ettiği çiftçilerimizin sorunlarına çözüm üretmek, yem-saman desteği vermek ve hibe programları başlatmak gibi bir projeniz var mı?

* Artan maliyetleri karşılayamadığını, et ve süt fiyatlarının maliyetin altında kaldığını dile getiren üreticilerimiz için bir adım atacak mısınız?

* Küçükbaş hayvancılıkta durdurulan ihracatın önünü açmayı düşünüyor musunuz?

* Suriye’de Türkiye’nin kontrolündeki bölgelerden 100 bin adet küçükbaş hayvan için transit geçiş izni verildiği doğru mudur? Neden böyle bir karar alınmıştır?

* Tarım Kredi Kooperatifleri’nin hayvancılıkla ilgili iştirak kuruluşu olan Tareks Hayvancılık şirketi varken transit geçiş izni verilen 50 bin küçükbaş hayvanın AKP’li eski bir milletvekilinin şirketine verildiği iddiaları doğru mudur? Doğruysa böyle bir yöntem neden izlenmiştir?”

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