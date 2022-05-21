AKP gençleri otobüslerle Adana’ya taşıdı

AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Büyük Gençlik Şöleni için 81 ilden on binlerce genç otobüslerle Adana’ya taşındı. Şölenle Erdoğan, bir yıl içerisinde 20'nci kez gençlerle buluşmuş olacak. Erdoğan, birçoğu 2023 seçimlerinde ilk kez oy kullanacak gençlerle sohbet edecek, onların taleplerini dinleyecek.

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Yeni Adana Stadyumunda yapılacak olan Gençlik Şöleni için Hatay'dan Kocaeli'ye, Şanlıurfa'dan İstanbul'a, Denizli'den Sakarya'ya, Ağrı'dan Bilecik'e kadar, Türkiye'nin 81 ilinden gençler AKP Gençlik kollarının organizasyonuyla, Adana'ya getirildi.

Adana'ya gelen gençler saati daha önce 17.00 olarak açıklanan ancak Cumhurbaşkanlığı sayfasında başlama saati 18.30 olarak revize edilen Gençlik şöleni öncesinde kent içindeki mesire yerlerinde gezdi, dinlendi.

Gençler daha sonra şölenin yapılacağı Sarıçam'daki Yeni Adana Stadyumuna götürüldü. 34 bin kişilik Yeni Adana Stadyumunun daha şölen başlamadan Türkiye'nin dört bir yanından getirilen on binlerce gençle büyük ölçüde dolduğu gözlendi.

ADANA VALİSİ AKP İL BAŞKANIYLA STADYUMDA ÇALIŞMALARI DENETLEDİ

Gençlik şöleni için Erdoğan'ın gençlerle buluşacağını duyuran afişler günler öncesinden Adana'nın her yanına asıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu bazı bakanlar da şölene katılmak için Adana'ya geldi.

Öte yandan Adana Valisi Süleyman Elban, AKP İl Başkanı Mehmet Ay ile Yeni Adana Stadyumundaki şölen hazırlıklarını denetledi. Şölen hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in önceki gün yaptığı açıklamaya göre; Gençlik Şöleni 2014'den bu yana ilk kez gerçekleştirilecek ve şölene Türkiye'nin yanı sıra 28 ülkeden temsilcileri ile 12 ülkenin siyasi partilerinin gençlik kollarının temsilcileri katılacak. Gençlik şöleninde Oğuzhan Koç, Tuğçe Kandemir, Uğur Işılak ve Erdem Kınay konser verecek.

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