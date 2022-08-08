AKP içindeki ‘arazi’ kavgasının ardından muhalefetten istifa çağrısı

Bingöl merkeze bağlı Kılçadırı köyünde olan 785 dönüm ekili arazinin Sütaş’a verilmesi maddesi AKP’lileri karşı karşıya getirdi. Mera arazisinin verilmesine karşı çıkan AKP’li meclis üyeleri, Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın telefonla araması sonrasında kararlarını değiştirmiş ve AKP’lilerin oylarıyla mera arazisi Sütaş'a verilmişti. Mera arazisinin Sütaş’a verilmesine tepki gösteren muhalefet, istifa çağrısında bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bingöl merkeze bağlı Kılçadırı köyündeki 785 dönüm mera arazisinin Sütaş'a verilmesi gündemi AKP İl Genel Meclis üyeleri ile AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ı karşı karşıya getirmişti. Mera arazisinin verilmesine karşı çıkan AKP’li meclis üyesi Metin Bolluk, AKP’li vekil Yılmaz’ın meclis üyelerine “Ya evet oyu verip parti kararına uyacaksınız ya da çekip gideceksiniz” diyerek evet oyu vermeleri için baskı yaptığını iddia etmişti. AKP'lilerin oylarıyla arazinin Sütaş'a verilmesine CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi Bingöl İl Başkanları tepki gösterdi.

“AKP, HAK HUKUKLA ALAMADIĞI ARAZİLERİ CEBRİ ALMA YOLUNA GİDİYOR”

AKP'nin köylünün arazilerini yandaşa hukuksuzlukla yandaşlara verdiğini belirten CHP Bingöl İl Başkanı Hasan Aktaş, “Meralar köylünündür, ortak tarım arazisi olarak da kalacaktır. İhtiyacınız olan bunu korumaktır. Sütaş, yeni binasını sanayi imarı olan merkeze kurabilir. Kente yatırım için sunulan fabrika köylülerin arazisi üzerinde kuruldu. Bırakın köylülerden süt alınmasını, yıllardır geçimini hayvancılık ile sürdüren köylülerin kullandığı arazilere dahi el konuldu. Köy merasız kaldığı için hayvancılık bitme noktasına geldi. AKP hak hukukla alamadığı arazileri cebri alma yoluna gidiyor, Ret oyu kullanan CHP encümenlerine saldırıyor. Biz sonuna kadar köylümüzün yanında olacağız. Bu topraklar yıllardır o bölgede hayvancılık yapan köylülere ait meraydı. Çeltiksuyu köyünün merasının neredeyse tümü Sütaş tarafından kullanılıyor. Sadece Çeltiksuyu değil, Sarıçiçek köyü de arazisiz kaldı. Sütaş'a tahsis edilen köy merası tesisin açılışı ile sınırlı kalmadı. Köy merasının satışı parça parça devam etti. Şimdi Kılçadır köy arazilerine gözlerini diktiler AKP iktidarı köylünün arazilerini yandaşa hukuksuzluk ve yok bahasına veriyor bu peşkeşe Bingöl halkı ve CHP olarak buna dur diyeceğiz izin vermeyeceğiz” dedi.

“KÖYLÜNÜN ARAZİSİNİ PEŞKEŞ ÇEKMEK İÇİN ÇABALAYANLAR İSTİFA ETMELİ”

AKP'li vekil Cevdet Yılmaz'a istifa çağrısı yapan İYİ Parti Bingöl İl Başkanı Hasan Kızılboğa ise, “Gün geçmiyor ki AKP'nin skandallarına bir yenisi eklenmesin. İl başkanı Haşim Sağlar, tehdit yoluyla Sütaş'a arazi verdirmeye çalışıyor. Cevdet Yılmaz, telefon ile arayıp ‘ya oy vereceksiniz ya da istifa edin' diye tehdit ediyor. Köylünün 785 dönüm arazisini peşkeş çekmek için çabalayanlar istifa etmeli. Köylünün arazisini köylüden alamazsınız. Siyasette tehdit ile iş yapanların dönemi bitecek. Bu bağlamda biz İYİ Parti Bingöl İl Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağız. Zor bir dönemden geçen ülkemiz ve milletimizin köylü ve çiftçimizin yanında olduğumuzu bu zor günlerin tehdit unsurlarını ortadan kaldırarak liyakatli kadrolarımızla hizmete hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. İYİ parti iktidarında üretim, istihdam ülkemizin kalkınma ekonomisinde üreten emekçilerimize devlet kaynaklarını sonuna kadar sunacağımızı taahhüt ediyoruz” diye konuştu.

“İLERİDE İNSANLARIN İÇİNE ÇIKACAK YÜZ BULAMAYABİLİRSİNİZ”

‘Biz İlimizde yapılacak yatırımlara karşı değiliz' diyen Saadet Partisi Bingöl İl Başkanı Fatih Tiryaki, “Sütaş bölge insanına fayda sağladığı sürece ilimize faydalıdır. İlimizde hayvancılık yapan ailelerinin sütünü piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla alırsa, istihdam ettiği insanları iyi koşullarda istihdam ederse, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza tarım ve hayvancılık hususunda eğitici ve öğretici bilgiler verirse, Sütaş ilimize fayda sağlamış olur. Bunun yanı sıra, ilimiz insanını düşünmeyip bir grup azınlığı düşünen Ak parti siyasetçileriyle, vatandaşın hakkı olan araziler Sütaş'a verilirse, Sütaş’ın bu bölgeye fayda değil zarar getirdiği düşüncesi bizde hasıl olacaktır. Köylüsüne, işçisine, emeklisine, memuruna, gencine değil de bir grup azınlığa hizmet etmeye devam ederseniz, ileride insanların içine çıkacak yüz bulamayabilirsiniz. Kendi teşkilatlarınızda birileri hata yaptığınızı söylüyor ve kararlarınıza karşı çıkıyorsa onları ihraç ile tehdit etmek yerine teşekkür ediniz. Çünkü o insanlar sizin daha fazla batmanızı istemeyen kişilerdir. Tabi bu hususta içinizdeki son iyi insan da sizden ayrılana dek haksız kararlar alacağınızı biliyoruz. Artık sandığın kurulacağı ve halkımızın sizden kurtulacağı günü sabırla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir AKP'li vekilin 'şerefsiz' dediği polisin, 'görüntüleri yaydığı' iddia edilen babası 3 yıl önce ölmüş

İlginizi Çekebilir AKP'liler mera arazisi için birbirine girdi