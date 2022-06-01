AKP, Kızılcahamam’da kampa giriyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, cuma günü Kızılcahamam'da başlayacak.

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Kızılcahamam’da Eliz Otel’de düzenlenecek kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ile birim başkan yardımcıları katılacak.

ERDOĞAN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPACAK

Erdoğan’ın cumartesi günü açılış konuşmasını yapacağı kampta aynı gün, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş moderatörlüğünde ‘Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları Oturumu’ yapılacak. Oturumunda, AKP Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz birer sunum yapacak.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

AKP Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde yapılacak ‘Güvenlik ve Dış Politika Oturumu’nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sunum yapacak.

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın moderatörlüğünde ‘Ekonomi’ başlıklı oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan sunum yapacak.

Kampın ikinci gününde, AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin moderatörlüğünde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ‘tarım’ ve ‘enerji’ başlıklarında birer konuşma yapacak.

Genel istişare ve değerlendirmelerin ardından, kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla sona erecek. (DHA)

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