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AKP milletvekilinin evine silahlı saldırı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Akçakale ilçesindeki köy evine gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

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AKP milletvekilinin evine silahlı saldırı

Büyücek Mahallesi’nde bulunan AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’a ait iki katlı eve, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş edildi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay

Boş olduğu belirtilen evin duvarlarına saldırı sonucu çok sayıda mermi isabet etti. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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