AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri’den küfür ve tehdit

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin iş insanı Aziz Savaş’a telefonda hakaretler savurduğu ve gözaltına aldırmakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Veli TOPRAK

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AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, hemşerisi olan iş insanı Aziz Savaş'a telefonla tehditler savurup, hakaretler etti. Telefonla yapılan küfürleşme ve hakaretler mahkemeye taşındı. Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül 2022'de görülen duruşmasında ifade veren Aziz Savaş, şunları söyledi:

“SENİ ALDIRTIRIM, GÖZALTI YAPTIRIRIM”

– Benim Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir tartışmam olmuştu. Bu olayı duyan müşteki (Mehmet Ali Cevheri) benim hakkımda “S…. edin o çakalı” beyanında bulunmuş. Müştekiyi aradım “Arkamdan konuşuyor musun?” dedim. O da bana “Hayır, ben senin arkandan konuşmadım. Kapat lan telefonu, canımı sıkma, seni aldırtırım, gözaltı yaptırırım, ben AK Parti milletvekiliyim, seni evinden aldırırım” dedi ve telefonu suratıma kapattı.

“ÇOK SAYGISIZ BİR ADAMSIN”

– Birkaç dakika sonra 0…… numaralı hattımdan Cevheri'nin 0…. hattını aradım. İkinci aramamda hakaret ifadeleri kullanacağını bildiğim için telefonuma kayıt yaptım. Bana “Çakal” dediği için “Terbiyesiz milletvekilisin, çok saygısız bir adamsın” dedim o da bana “E…oğlu e…. tekisin” dedi. Buna ilişkin bilirkişi raporunu sunuyorum.

“HER TÜRLÜ İŞLEME GÜCÜM VAR, TENEZZÜL ETMEDİM”

Hakkındaki iddialarla ilgili SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise şunları söyledi:

– Ben o adamı tanımam, bugüne kadar da yüzünü görmüşlüğüm yok. Evde otururken bir telefon, sonra mesaj geldi “Benim telefonuma cevap verin” diye… Sonra aradım. Açar açmaz adam hakarete başladı. Neymiş, güya ben Fakıbaba'ya “Bunu dikkate alma, yaramazın teki” demişim. Hiçbir ilgisi yok.

– Ne adamı tanıyorum ne de bu konuyu Fakıbaba ile konuşmuşluğum var. Telefonda hiç tanımadığınız biri size hakaret ederse ne yapacaksınız? Ben de doğal olarak hakkımı kullandım, mahkemeye verdim. Ceylanpınar'da her türlü akrabam olmasına ve buna işlem yapma gücüm olmasına rağmen bugüne kadar tenezzül de etmedim. Bu adam yapmış olduğu hakaretin karşılığını görecek.

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