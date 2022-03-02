Abone Ol

AKP Sözcüsü Çelik: Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır” dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AKP Sözcüsü Çelik: Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya'nın haksız işgaline karşı çıkmak doğrudur. Rus kültürüne, edebiyatçılarına, bestecilerine yasak getirmeye çalışmak ve Rus halkına karşı nefret söylemi üretmek son derece yanlıştır. İşgale karşı çıkmakla, kültür düşmanlığını birbirine karıştırmak akılsızca bir iştir” ifadelerini kullandı.

AKP'den 'Montrö' açıklaması İlginizi Çekebilir AKP'den 'Montrö' açıklaması AKP'li başkan makam odasını 429 bin TL'ye yeniletti! İlginizi Çekebilir AKP'li başkan makam odasını 429 bin TL'ye yeniletti!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Afyonkarahisar AKP Avrupa Ömer Çelik Rusya Türkiye Twitter Ukrayna