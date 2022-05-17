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AKP Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na tepki

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun Aliya İzzetbegoviç’in karargahı için 'mağara' ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır” dedi.

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AKP Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Kılıçdaroğlu'nun, Bosna direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetebegoviç'in karargahı için ‘mağara’ ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır.

* Kılıçdaroğlu'nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna'ya gönül vermiş herkesten ve merhum Aliya'nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir. Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz.

* Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz. O karargah bir mağara değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekandı. Onur, özgürlük ve haysiyet için ölümü göze almış canların kalesiydi. Aliya'ya selam olsun. O şanlı direnişe selam olsun. (İHA)
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