AKP ve MHP seçmeninin yarısı ekonomik sorunlardan ‘dış güçleri’ sorumlu tutuyor

MetroPOLL'ün son araştırmasına göre AKP ve MHP seçmeninin yarıya yakını ekonomik sorunlardan dış güçleri sorumlu tutuyor. Ankete göre; seçmenin yüzde 63'lük çoğunluğu, mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor.

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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı Nisan 2022 anketinden bazı sonuçları sosyal medya hesabından paylaştı.

“Bireysel Ekonomik Durum”, “Geçim Koşulları”, “Ekonomi Yönetimi” ve “Kim Sorumlu” başlıkları altında seçmene ekonomiye ilişkin sorular yöneltildi.

BİREYSEL EKONOMİK DURUM

“Son bir yıl içerisinde sizin veya ailenizin geçim şartları/refah düzeyi ne yönde değişti?” sorusunun yöneltildiği ankete göre; son bir yıl içerisinde geçim şartlarının iyileştiğini belirtenlerin oranı yüzde 7 iken, kötüleştiğini düşünenler yüzde 71 seviyesinde.

Anket sonucunun partilere göre dağılımı ise şu şekilde:

AKP’lilerin yüzde 37.7’si, CHP’lilerin yüzde 90.6’sı, İYİ Parti’lilerin yüzde 86.7’si, HDP’lilerin yüzde 87.5’i, MHP’lilerin yüzde 41’i, Saadet Partililerin yüzde 67.7’si “kötüleşti” yanıtını verdi.

GEÇİM KOŞULLARI

“Şu andaki gelirinizi hangisi daha iyi açıklar?” sorusunun yöneltildiği ankete göre; vatandaşların yüzde 36’sı temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, yüzde 44’ü ise sadece beslenme/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Tüm ihtiyaçlarını karşılayabilenlerin oranı yüzde 20.

Verilen yanıtların son 2 yıldaki değişimi ise şu şekilde:

*Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum” diyenlerin oranı Nisan 2020’de yüzde 24.2 iken, Nisan 2022’de yüzde 35.9.

*Sadece beslenme/barınma gibi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum” diyenlerin oranı Nisan 2020’de yüzde 48.6 iken, Nisan 2022’de yüzde 43.7.

*Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum” diyenlerin oranı Nisan 2020’de yüzde 26 iken, Nisan 2022’de yüzde 19.6.

EKONOMİ YÖNETİMİ

“Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği ankete göre; Nisan ayında ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 20 seviyesinde. Buna karşılık, seçmenlerin yüzde 77’si ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

Anket sonucunun partilere göre dağılımı ise şu şekilde:

*AKP’lilerin yüzde 58.5’i, CHP’lilerin yüzde 97.9’u, İYİ Partililerin yüzde 99.6’sı, HDP’lilerin yüzde 100’ü, MHP’lilerin yüzde 54.3’ü, Saadet Partililerin yüzde 90.9’u “kötü yönetildiğini düşünüyorum” yanıtını verdi.

KİM SORUMLU?

“Mevcut ekonomik sorunlardan en çok kim sorumlu?” sorusunun yöneltildiği ankete göre; seçmenin yüzde 63’lük çoğunluğu mevcut ekonomik sorunlardan iktidarı sorumlu tutuyor. Bu konuda dış güçleri sorumlu tutanların oranı AKP ve MHP tabanında yüzde 47-49 bandında.

Anket sonucunun partilere göre dağılımı ise şu şekilde:

*AKP’lilerin yüzde 25.8’i, CHP’lilerin yüzde 92.3’ü, İYİ Parti’lilerin yüzde 85.8’i, HDP’lilerin yüzde 90.2’si, MHP’lilerin yüzde 29.5’i, Saadet Partililerin yüzde 53.3’ü “iktidar” yanıtını verdi.

*AKP’lierin yüzde 16.5’i, CHP’lilerin yüzde 2.3’ü, İYİ Parti’lilerin yüzde 2.5’i, HDP’lilerin yüzde 3.8’i, MHP’lilerin yüzde 16’sı, Saadet Partililerin yüzde 13.3’ü “muhalefet” yanıtını verdi.

*AKP’lilerin yüzde 49.3’ü, CHP’lilerin yüzde 4.4’ü, İYİ Parti’lilerin yüzde 7.3’ü, HDP’lilerin yüzde 3’ü, MHP’lilerin yüzde 47.4’ü, Saadet Partililerin yüzde 16.7’si “dış güçler.

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