AKP vekilden ‘orman’ çıkışı: Yangınlar arttı, çok fazla ağaç kesiliyor

AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'dan itiraf gibi açıklamalar... Orman yangınları ve ağaç kesimi konusunda rekora gidildiğini belirten Ceylan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i sert bir dille eleştirdi.

Veli TOPRAK

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Eski Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürü, AKP Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, TBMM’de katıldığı toplantıda ezber bozan bir konuşma yaptı. KİT Komisyonu’nda TİGEM raporu görüşülürken söz alan Ceylan, TİGEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'i eleştirerek, şunları söyledi:

– Aslında konu, TİGEM'i dolayısıyla ilgilendiriyor ama bunu da açıklamak zorundayım. Değişik ortamlarda dile getirdim. Fakat bu konularla ilgili hâlâ yapılan yanlışlıklar devam ettiğini dile burada dile getiriyorum. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey aynı zamanda TİGEM Yönetim Kurulu üyesi. 2017 yılından bu yana Genel Müdürlük görevine devam ediyor.

NE KADAR KESİLDİĞİNİ GENEL MÜDÜR BİLİR

– Bu dönemde odun üretimi rekor seviyesine ulaştı, vatandaşın anlayacağı şekilde ağaç kesimi. 2017 yılında 18,5 milyon metreküp olan odun üretimi, 2020 yılında 28,5 metreküpe çıkarıldı, 2021 yılında 35 milyon metre küpü aştı. Artış yüzde 100. Bu rakama, geçen yıl yanan rekor orman yangınlarının elde edilen odun üretimi de dâhil değil, onun ne kadar olduğunu Genel Müdür bilir.

DÜNYA REKORU KIRIYORUZ

– Ülkemiz ormanlarının sadece yüzde 40'ında üretim yapılıyor. Odun üretimi, tarda yüzde 40'ında yapıldığı için ülkemizde 4 metreküpü aşıyor, hâlbuki dünya ortalaması 0,8 metreküp. Avrupa ortalaması 2,5; Kanada 0,47; Rusya 1,1 civarında metreküpte üretim yapıyor. Ama biz onlardan fazla üretim yapıyoruz. Bu haliyle dünyada odun üretiminden ve ormanlarımızın yıllık servet artışından fazla üretim yapılmaktadır. Yani ağaç kesilerek rekorlara koşulmaktadır.

– Küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ve dünyanın en önemli yüksek alanlarından olan ormanlarımız in maalesef küresel iklim değişikliğiyle ilgili yeterince bir politika geliştirilememiş ve klasik statükocu ormancılık faaliyetlerinin devam ettiğine de şahit oluyoruz.

ORMANLARIMIZ YOK OLUYOR

– İç Anadolu Bölgesi'nde bile ‘doğal gençleştirme' adı altında ormanlarda tıraşlama kesimi yapılmaktadır. Bu alanlarda başarılı olması mümkün olmayan doğal gençleştirmeyle doğal orman alanlarımızın yok olmasının önü açılmaktadır. Havzalarda bile yoğun ağaç kesilerek odun üretimi yapılmaktadır. Bu üretimle ormanlar, su tutma özelliğini önemli oranda kaybettiği için özellikle Karadeniz Bölgesi'nde büyük sel felaketleri yaşanmıştır. Geçen yıl Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde görüldüğü gibi…

KÖYLÜ, ORMANI TEŞKİLATTAN KORUYOR

– Orman ürünleri tüm dünyada stratejik bir ürün olarak kabul edildiği için hem üretimi kısıtlanmış hem de yurtdışına ihracatında kısıtlamalara gidilmiştir. Ülkemizde maalesef bu durum da tersine bir yol izlendiği görülmüştür. Ülkemizde ormanları koruma alanlarımız dünya ortalamasının çok altındadır.

– Özellik arz eden bir orman alanının koruma statüsüne kavuşturulmasına Orman Genel Müdürlüğü izin vermezken, aynı duyarlılığı maden iznini verirken göstermemektedir. Eskiden orman teçhizatı, ormanları orman köylüsünden korurken, artık orman köylüleri ormanlardaki ağaç kesiminden dolayı orman teşkilatından ormanları korumak için ciddi mücadele vermektedir.

YANGININ MAZERETİ OLMAZ, 5 YILDIR GENEL MÜDÜR GÖREVDE

– Orman yangınları bir afettir, mücadelede liyakat, tecrübe, heyecan, araç gereç ve hazırlık son derece önemlidir. Büyüyen her yangın da geç müdahalenin önemli olduğu unutulmamalıdır. Elbette küresel iklim değişimi ve meteorolojik olaylar da yangının büyümesine vesile olmaktadır ama hiç bir mazeret geçen yıl yaşanan, tarihimizin en büyük yangınlarının mazereti olamaz.

– Nitekim, bizzat şahit olduğum bir yangına, bir saatten daha uzun sürede müdahale edildiği için yangın büyümüş ve kontrol altına alındığı düşünüldükten sonra dahi tekrar yangın alevlenerek yanan alan kadar orman alanı yanarak yaklaşık bin hektar orman kül olmuştur. Bu rekor orman yangınlarının yaşanmasında ve diğer bahsettiğim konularda, Genel Müdürü Bekir Karacabey'in beş yıldır görevde olduğu dönem olduğunu da özellikle hatırlatmak istiyorum.

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