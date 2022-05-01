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AKP’de toplu istifa şoku

AKP'den bir istifa haberi daha geldi. AKP Köprülü Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Çarkçı ve beraberindeki 50 kişi partiden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne geçti.

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AKP’de toplu istifa şoku

İstifa haberini Yeniden Refah Partisi Ardahan İl Başkanlığı, sosyal medyadan duyurdu.

Partiye katılanlarla birlikte çekilen bir de fotoğrafın yer aldığı paylaşımda “Durançam Köyü Köprülü Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Çarkcı istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne 50 üyeyle birlikte geçti. Artık çare var, artık Yeniden Refah Partisi var” ifadeleri kullanıldı.

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