AKP’den emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’mızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere" açıklaması yaptı.

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AKP, gelecek hafta yasama faaliyetlerine bir hafta süreyle ara verilmesi için bugün TBMM Genel Kurulu’na öneride bulundu.

“HAZIR AK PARTİLİ ARKADAŞLARI DA BURADA BULMUŞKEN”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, öneri üzerine söz alarak, “Bu, çalışma takvimine ilişkin bir grup önerisi. Ancak temelde yapmaya çalıştığı şey, şu elimizde gördüğünüz 381 sıra sayılı Kanun’u görüşmek ve bunu buradan geçirmeye çalışıyor. Burada çok sıkıntılı maddeler var, bunlardan bir tanesi zeytinliklerin maden ocakları yapılmasına ilişkin maddeydi, onu neyse çektiler ama burada limanların özelleştirilmesi, OHAL ve sendikalarla ilgili 3 tane özellikle kritik madde var. Ha ben, burada, şimdi bu kısa konuşmada, bu liman meselesinin üzerine biraz değinmek istiyorum, hazır AK Partili arkadaşları da burada bulmuşken” dedi.

“BURADA BİR KUMPAS VAR”

Kanun teklifine dikkat çeken Usta, “Burada bir kumpas var. Bakın, limanlar en kıymetli varlıklarımız. Limanların özelleştirilmesi meselesi ayrı bir konu. Özelleştirme yapılacaksa da burada söylemek istediğimiz temel şey şu; ya eşit rekabetle serbest rekabet koşullarını sağlasınlar. Niye mevcut işletmecilere belli formülasyonlarla bunu veriyoruz, niye burada bir rekabeti sağlamıyoruz? Anayasa Mahkemesi de zaten onu söylüyor” eleştirisinde bulundu.

CHP’DEN ÖNERİYE TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özeli ise şunları söyledi:

* “Elimde AK Parti Grubu'nun grup önerisi var, bu birazdan oylanacak. Bu grup önerisinin Türkçesi ne biliyor musunuz? Verilen sözler tutulmadan sene kapatılıyor. Grup önerisi diyor ki ‘Anayasa’ya açık aykırı, Anayasa’ya karşı suç işleme torbasını bu hafta hallediyoruz, gelecek hafta çalışmıyoruz'. Emeklilikte yaşa takılanlar ne oldu? Bir bakan öyle konuşuyordu. Söz verdiniz, ‘2022 bitmeden Meclis'ten geçecek' diye.

* Emeklilikte yaşa takılanları boynu bükük bırakıp, yılbaşı gecesi yeni yıla mutlulukla gireceklerine endişeyle, tedirginlikle girmelerini sağlayacak bir grup önerisi getirmişsiniz. Biz, emeklilikte yaşa takılanlarda herhangi bir ayrımı, herhangi bir kısıtlamayı, özellikle yaş sınırlamasını kesinlikle kabul etmiyoruz. MHP'nin 5 yıl önce, 4 yıl önce verilmiş kanun teklifi var. 4 yıldır insanlar bunu bekliyorlar.

* Siz dediniz ki ‘Seçimi kaybedeceğimizi bilsek geçirmeyeceğiz'. Onlar da size uydular, gördünüz seçim gidiyor, ‘Şimdi getireceğiz' dediniz ama 2022 bitiyor, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi yapmadan gidiyorsunuz. Ayrıca, sözleşmelilere kadro sözünüz var, sözleşmelilere kadroyu vermeden gidiyorsunuz.”

“PUTİN’E GİDİP ‘BU SENE DOĞALGAZI BİZ YAKALIM, SENEYE BAY KEMAL ÖDESİN' DİYORSUNUZ”

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “Kendi çıkardığınız kanun, ‘Ombudsman raporu o sene içinde ele alınır' diyor, ombudsman raporunu görüşmeden gidiyorsunuz. Ayrıca, Özlem Zengin mevkidaşımız söz verdi, ‘Çocuk istismarına ilişkin olarak komisyon kuracağız' dedi. Komisyon önergelerini tüm partiler verdi.

* Önergenizi vermeden, komisyonu kurmadan gidiyorsunuz. CHP olarak gelir vergisi dilimlerinde iyileştirme… 32 binde olanın 80 bin liraya getirilmesi gerekiyor, ama bunu yapmadan; 70 bin olan dilimin 200 bin yapılması gerekiyor, bunu yapmadan gidiyorsunuz. Bu ne yapıyor? Brüt 10 bin lira maaş alan bir kişiden yılda 16 bin lira fazla vergi almak demek.

* ‘Bu düzenlemeyi yapalım, bu insanları bu karda kışta, bu yoksullukta 16 bin lira ek vergi yükünden kurtaralım' diyoruz, yapmadan gidiyorsunuz. Ayrıca kış geldi, kaynak bulamıyorsunuz. Kaynak bulmak için bulduğunuz formül, Putin’e gidip ‘Bu sene doğal gazı biz yakalım, seneye Bay Kemal ödesin' diyorsunuz.”

PROMOSYON MESAJI

Çalışanlara ödenen promosyon için işverenlerin aradan çıkarılmasını öngören kanun teklifi verdiklerini hatırlatan Özel, “Elimizde promosyon yasa teklifi var. Bu şu demek; özel sektörde çalışan ile banka arasına patron giriyor ve çalışanın promosyon hakkına el koyuyor, en çok çağrı merkezlerinde ama birçok yerde. Dedik ki kanun teklifi verelim, aradan işveren çıksın, patron çıksın, doğrudan promosyon ödensin. Tek başına karar veren emekli 9 bin lira promosyon alıyorken hem maaşı ondan yüksek olacak hem de bütün çalışanlar için yapılacak bir pazarlık belki 15 bin lira bir ödemeyi getirebilir. Bu nedir? Bu sene doğal gaz faturasıdır, elektrik faturasıdır, su faturasıdır, varsa kömür gideridir, ısınma gideridir. Çayın taşıyla çayın kuşunu vuralım, patronu aradan çıkaralım ama buna da ‘evet' demeden gidiyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMA SON AŞAMAYA GELDİ”

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç da “Sayın Özel, grup önerimizde olmayan hususlar olduğunu belirterek, bazı konular gündeme getirilmeden Meclis'in çalışmalarına ara vereceği şeklinde bir yorum yaptı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bir kere emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mızın çalışması son aşamaya geldi ve kanun teklifine dönüşmek üzere. İnşallah burada hep beraber emeklilikte yaşa takılanlar problemini, AK Parti’nin devraldığı bir problem o da kronik sorunu da çok yakın zamanda çözeceğiz. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor ve burada alım gücünü koruyacak bir ücretin belirleneceğine inanıyoruz; bunu başlangıçta da söylemiştik. Sözleşmelilere kadro gündemimizde, yakın zamanda o da Meclis'in gündemine gelecek. Kamu Denetçiliği raporunun görüşmelerini gerçekleştireceğiz” dedi.

AKP'nin önerisi, MHP milletvekillerinin de desteğiyle Genel Kurul'da kabul edildi. Buna göre; Meclis 27, 28, 29 Aralık günlerinde tatil olacak. Meclis'teki yasama faaliyetleri ocak ayında yeniden başlayacak.

TBMM ‘ÇOCUK İSTİSMARINI’ ARAŞTIRACAK

TBMM’de, ‘çocuk istismarını’ önlemek amacıyla araştırma komisyonu kurulacak. İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G.’yi 2002’de, 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirdiği’ iddialarından sonra TBMM harekete geçti. TBMM Genel Kurulu’nda; AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları, ‘çocuk istismarının’ önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge verecek. 5 siyasi partinin komisyon kurulmasına ilişkin verecekleri ortak önergeleri, 22 Aralık Perşembe günü Genel Kurul’da ele alınacak.

“ORTAK ÖNERGEDE MUTABIKIZ”

Genel Kurul’da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, komisyon kurulmasına dair diğer partiler de onaylarsa ortak önerge vermeyi teklif etti. Özel, “Perşembe günü farklı farklı grup önerileri getirmek yerine partilerin verdiği grup önerileri birleştirilmek suretiyle bu komisyonu kurabiliriz. Hem kamuoyuna verdiğimiz sözü tutmuş oluruz hem de farklı gündemlerin önüne geçmesine engel oluruz. Parti grupları olumlu yaklaşıyorsa bunu yapalım” dedi.

Bunun üzerine; İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekilleri de ortak önerge konusunda mutabık olduklarını dile getirdi.

Ardından söz alan, AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, söz konusu önerge ile ilgili imzaların atılıyor olduğunu belirterek, “Ortak önergede mutabıkız” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin ortak önergede yer alacaklarını belirterek destek vereceklerini söyledi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de gruplara perşembe gününe hazırlıklı olunması tavsiyesinde bulundu. (ANKA-DHA)